Начальника ДАІ, який збив трьох людей і втік, випустили на волю
20:20, 10 жовтня 2012Суспільство
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Винуватця скандального ДТП, в якій фігурувало авто голови Тернопільської ОДА Валентина Хоптяна, відпустили прямо із зали суду.
У ДТП фігурувало авто губернатора, фото ТСН
Про це повідомляє ТСН.
В аварії, що сталася ввечері 31 грудня на Хмельниччині, одна людина загинула, ще двоє потрапили до лікарні.
Прокуратура Вінницької області, яка проводила досудове слідство, спростувала причетність губернатора до цієї аварії. Натомість кримінальну справу порушили проти начальника управління обласної ДАІ Віктора Пака - саме він перебував за кермом авто і залишив місце події.
Для чиновника обрали запобіжний захід "утримання під вартою". Хмельницький міський райсуд призначив керівнику ДАІ 4 роки позбавлення волі. Утім, чиновника звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном два роки і відпустили.
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