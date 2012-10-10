Губернатор обіцяв Януковичу три роки не підвищувати ціни на хліб
22:09, 10 жовтня 2012Суспільство
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Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк запевняє, що в найближчі три роки завдяки відкриттю нового хлібопекарського комплексу ціна на соціальні сорти хліба в регіоні не підвищуватиметься.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, про це А.Присяжнюк заявив сьогодні журналістам під час відкриття разом із Президентом України Віктором Януковичем нового хлібопекарського комплексу у Васильківському районі.
Президент України Віктор Янукович, голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк і засновник ТМ «Кулінічі» Володимир Мисик на відкритті українсько-словенського СП «Київський обласний хлібопекарський комплекс» в с.Крушинка (Київська обл.), 10 жовтня 2012 р.
За словами губернатора, про це обласне керівництво домовилося ще до початку будівництва хлібозаводу, підписавши з інвесторами відповідний меморандум про співпрацю.
Як зазначив А.Присяжнюк, сьогодні ряд пекарень закладає у вартість свого хліба до 40% адміністративних витрат. "На цьому ж підприємстві адмінвитрати складають менше 8 відсотків, що є найнижчим показником в Україні", - сказав він, пояснивши, що "в підсумку ми матимемо можливість гарантувати людям стабільність цін на соціальні сорти хлібобулочних виробів – продукт харчування першої необхідності".
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