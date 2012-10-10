Глухонімий пограбував ломбард, погрожуючи бомбою
23:54, 10 жовтня 2012Суспільство
815 0
У Калінінському районі Донецька сьогодні глухонімий чоловік, погрожуючи бомбою, пограбував ломбард «Капітал», розташований на проспекті Ілліча.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Донецького міськуправління міліції, на лінію МВС о 14.38 надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік з коробкою ввійшов до ломбарду і передав співробітниці записку, в якій повідомлялося, що він глухонімий. Він погрожував підірвати приміщення, якщо йому не віддадуть гроші.
Жінка передала гроші, після чого грабіжник зник, залишивши коробку в ломбарді.
Відвідувачів і продавців сусідніх з ломбардом магазинів евакуйовано. Територію оточено. На місці працює оперативно-слідча група і вибухотехніки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter