Родичі вбитих охоронців «Каравану» бояться, щоб жертв не побільшало

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції, пославшись на звернення родичів загиблих.

У свою чергу, співробітники міліції також звертаються до громадян в разі, якщо вони впізнають розшукувану особу, не вживати до неї будь-яких активних заходів, оскільки не виключено, що цей чоловік матиме при собі зброю і може застосувати її так само, як він це зробив у «Каравані».

Довідка УНІАН. 26 вересня у ТРЦ «Караван» невідомий розстріляв трьох приватних охоронців та ще одного тяжко поранив.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, і вживаються заходи з його затримання.

За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області, 1974 року народження на ім'я Ярослав Мазурок.

10 жовтня у МВС повідомили, що підозрюваного оголошено в міжнародний розшук. Його дані виставлено на офіційному сайті Інтерполу.