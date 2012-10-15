В Одесі хочуть побудувати перше кладовище для тварин

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської міської ради, комплекс планується побудувати в районі 6-го кілометра Овідіопольської дороги.

«Місця для цивілізованого поховання домашніх улюбленців існують в Європі в кожному місті. В Україні офіційних місць поховання домашніх і бездомних тварин немає. Першим таким містом у нашій країні може стати Одеса», - сказали в міськраді, зазначивши, що «створення кладовища для тварин також допоможе вирішити ряд екологічних проблем міста, причому за позабюджетні кошти».

У прес-службі також уточнили з посиланням на першого віце-мера Одеси Миколу Ільченка, що «одне з державних підприємств готове вкласти гроші в реалізацію цього проекту, причому з керівництвом підприємства проведено відповідні переговори».

Зараз готується на узгодження ДП «Укрдержбудекспертиза» проект «Комплексу з утилізації небезпечних (біологічних і медичних) відходів на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги», розроблений на замовлення Управління екології та розвитку рекреаційних зон міськради.

Також проведено переговори в Міністерстві екології та природних ресурсів України, де погодилися, що Одесі потрібний інсінератор для спалення останків померлих тварин і ліквідації медичних препаратів, що несуть потенційну небезпеку для здоров'я і життя людей, говориться в повідомленні.