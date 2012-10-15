Митрополит Володимир нагадав про неприпустимість політичної агітації в церкві

Блаженніший Митрополит Володимир видав розпорядження, в якому нагадав духовенству про неможливість політичної агітації в храмах і монастирях Української Православної Церкви.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЦ.

Як наголошується в розпорядженні, «напередодні виборів до Верховної Ради України та у зв’язку зі зверненнями з боку віруючих та засобів масової інформації нагадую вікарним єпископам, намісникам та настоятелькам монастирів, настоятелям храмів та всім клірикам Київської митрополії Української Православної Церкви про неможливість проведення політичної агітації та роздачі політичної агітаційної літератури в храмах та монастирях Української Православної Церкви».

Також в документі підкреслюється, що «політична агітація в храмах та монастирях суперечить рішенням Священноначалля нашої Церкви - Основам соціальної концепції УПЦ (розділ V), Зверненню Собору єпископів УПЦ від 21 грудня 2007 року, Зверненню Священного Синоду УПЦ до православних громадян у зв’язку з майбутніми виборами до Верховної Ради України від 25 серпня 2012 року, постанові Архієрейського Собору РПЦ 2011 року «Практика заявлений и действий иерархов, духовенства и мирян во время предвыборных кампаний», рішенню Священного Синоду РПЦ від 4 жовтня 2012 року (журнал № 93) та численним нагадуванням Священноначалля щодо неможливості політизації церковного життя». У розпорядженні зазначається, що політична агітація релігійними організаціями суперечить Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Митрополит Володимир благословив в усіх храмах та монастирях Київської Митрополії УПЦ та в ставропігійних монастирях УПЦ після закінчення богослужіння в найближчий недільний день оголосити Звернення Священного Синоду УПЦ від 25 серпня 2012 року.

Предстоятель УПЦ закликав віруючих Української Православної Церкви – кандидатів у депутати і виборців, утриматися від політичної агітації в храмах та монастирях. «Нехай про добрих людей свідчать добрі справи і християнський спосіб життя», - наголосив митрополит Володимир і нагадав, що «порушення даного розпорядження нестиме за собою церковно-канонічну відповідальність».