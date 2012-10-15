На півгодини у всьому Севастополі зникло світло
14:08, 15 жовтня 2012Суспільство
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У Севастополі у понеділок приблизно на 30 хвилин сталося відключення електроенергії у цілому місті.
Весь Севастополь зранку сидів без світла. Фото http://sevreg.com.ua
Як повідомили кореспондентові УНІАН у Севастопольській міській держадміністрації з посиланням на інформацію, надану аварійною службою «Севастопольенерго», знеструмлення сталося через велику аварію в мережах Кримської енергосистеми, яка належить до НЕК «Укренерго».
Служби Кримської енергосистеми і «Севастопольенерго» протягом години встановили причину аварійного відключення. У першій половині дня вжито відповідних заходів з метою підключення основних споживачів міста.
Як повідомило УНІАН джерело в Севастопольській міськадміністрації, знеструмлення сталося через аварію на недавно зданій в експлуатацію 3-й підстанції Кримської енергосистеми.
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