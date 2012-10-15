У Ліберії загинув український миротворець

13 жовтня 2012 року під час виконання службових обов’язків в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув військовослужбовець 56-го окремого вертолітного загону ЗС України Місії ООН у Ліберії.

Як повідомляє Департамент преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, обставини смерті старшого лейтенанта розслідуються. Керівництво Міноборони та Збройних Сил України висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця.

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