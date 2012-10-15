Вимагач погрожував заразити заручника СНІДом

22:20, 15 жовтня 2012
Суспільство
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Днями до Кам’янсько-Дніпровського райвідділу міліції, Запорізька область, звернулася за допомогою 45-річна місцева мешканка.

Жінка повідомила, що кілька днів тому обірвався мобільний зв'язок з її 23-річним сином, який тимчасово проживав у місті Севастополі. Пізніше з телефону сина їй зателефонував невідомий та попередив, що син у небезпеці і, якщо протягом десяти діб він не отримає 800 тисяч гривень, парубкові буде зроблено ін’єкцію з вірусом СНІДу, повідомляє ВЗГ ГУМВС України в Запорізькій області.

Не зважаючи на те, що події відбувалися на території Севастополя, того ж дня слідчим підрозділом ГУМВС України в Запорізькій області було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене з корисливих мотивів). До причорноморського міста терміново виїхали запорізькі оперативники.

У ході оперативно-розшукових заходів міліціонери встановили місце знаходження викраденого юнака та звільнили його. Потерпілого утримували зв’язаним на приватній дачі, орендованій зловмисниками у третіх осіб.

Наразі хлопець вже вдома. Особу викрадача встановлено. Ним виявився 33-річний мешканець Севастополя, який раніше вже був неодноразово засуджений за корисливі злочини. Вживаються заходи щодо його затримання. Тепер розслідуванням цього злочину займатиметься міліція Севастополя.

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