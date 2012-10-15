У Білорусі відзначили День українського козацтва

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, до уваги учасників заходу було представлено виставку репродукцій ікон XI-XX сторіч «Покрова Пресвятої Богородиці».

«Це пов'язано з тим, що в Гетьманській державі козаки найчастіше будували саме Святопокровські церкви, де молилися за Україну й просили захисту в своєї небесної покровительки», - зазначив радник Посольства України в Білорусі Василь Бондарь.

Окрім цього, пройшов «круглий стіл», учасники якого виступили з цікавими повідомленнями зі славної історії козацтва, починаючи з виникнення й аж до ліквідації Запорізької Січі.

Окремо підкреслювалася роль гетьманів Богдана Хмельницького, Івана Мазепи і Пилипа Орлика, який народився в Білорусі.

«Саме тому активісти українських товариств Білорусі «Ватра» і «Заповіт» упродовж багатьох років популяризували діяльність автора першої Конституції України, багато роблять для увічнення його пам'яті», - підкреслив В.Бондарь.

Обговорення тем «круглого столу» супроводжувалося демонстрацією слайдів, документальних фільмів і унікальних історичних документів із фондів культурно-інформаційного центру Посольства України в Білорусі.

На завершення заходу відбувся концерт творчих колективів, які виконали думи й народні пісні про козаків.