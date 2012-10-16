Захарченко думає, «караванський стрілець» все ще в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, Про це В.Захарченко повідомив сьогодні під час прес-конференції у Львові.

„У нас є інформація, яка надходить з різних джерел. Інформація різна, але більше інформації про те, що він все ще перебуває на території України”, - сказав міністр.

Він також відмітив активність громадян, які сприяють своєю інформацією розкриттю цього злочину, однак оприлюднювати її відмовився, пославшись на інтереси слідства.

Міністр також пояснив, чому міліція на такому ранньому етапі розслідування повідомила ім’я і прізвище підозрюваного.

«У нас є достатньо підстав вважати цю людину підозрюваним у скоєнні злочину. Коли ми людину оголошуємо в розшук то ми повинні оголосити ім’я і прізвище», – зазначив В.Захарченко.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня у ТРЦ «Караван» невідомий розстріляв трьох приватних охоронців та ще одного тяжко поранив.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, і вживаються заходи з його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області, 1974 року народження на ім'я Ярослав Мазурок.

10 жовтня у МВС повідомили, що підозрюваного оголошено в міжнародний розшук. Його дані виставлено на офіційному сайті Інтерполу.