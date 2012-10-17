ЗМІ: Дорогу до «Сухолуччя» відремонтують за 13 млн грн

Вартість угоди склала 12,74 млн грн, пишуть «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Ремонтувати будуть відрізок протяжністю 5,312 км, на ділянці 27+900 - км 33+212. Ремонт фінансують з державного бюджету, завершити його повинні до кінця наступного року.

Дорога Димер – Богдани веде до Дніпровсько-Тетерівського заповідника, де розташована мисливська резиденція Президента Віктора Януковича, відома як «Сухолуччя». Ремонтований відрізок дороги закінчується саме у тій точці, де знаходиться будівля ТОВ «Дом лесника», у якому - президентська резиденція. Цього літа Київська обласна рада віддала 30 тисяч га Дніпровсько-тетерівського заповідника в оренду на 49 років товариству мисливців і рибалок «Кедр».

З урахуванням цієї закупівлі на ремонт автошляхів від Києва до резиденції і доріг у самому лісгоспі вже витратили 116 млн грн.

Контрольним пакетом акцій ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» володіє громадянин Росії, імені якого SMIDA не розкриває.