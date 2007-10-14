Шуфрич: МЧС ”обережно” оприлюднюватиме дані про кількість жертв у Дніпропетровську

За даними на 11.00 неділі, з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки у Дніпропетровську вилучено тіла десяти загиблих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам на брифінгу міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

За його словами, сьогодні вранці було вилучено тіло чоловіка, особа якого поки не встановлена. Імена інших жертв вибуху відомі.

За словами міністра, МНС з надзвичайною обережністю оприлюднюватиме кількість постраждалих, щоб не травмувати їхніх близьких, які здебільшого перебувають у шоковому стані. Н.ШУФРИЧ також повідомив, що у лікарні від отриманих травм померла дівчина.

Як сказав міністр, на цей час роботи з розчищення завалів продовжуються вручну, оскільки є загроза для життя рятувальників.

За словами керівника МНС, вантажівками уже вивезено близько 500 тонн зруйнованих конструкцій будинку. Н.ШУФРИЧ уточнив, що всього буде вивезено до 3 тисяч тонн конструкцій.

За його словами, у Дніпропетровську працюють експерти з кількох міністерств, які за допомогою представників місцевої влади уточнюють збитки мешканців 160 квартир зруйнованого будинку.

Н.ШУФРИЧ наголосив, що на темі збитків можуть виникнути спекуляції, проте державна комісія з ліквідації наслідків трагедії припинятиме усілякі спроби спекуляцій.

Він повідомив, що сьогодні кожен мешканець зруйнованого будинку отримає по 500 грн. на життєзабезпечення протягом найближчих днів. Сьогодні також відкрито одну з дніпропетровських філій «Ощадбанку» для виплати перших компенсацій постраждалим.

Н.ШУФРИЧ повідомив, що сьогодні усіх постраждалих зберуть в одному готелі міста.

За словами керівника МНС, частина житлового масиву Перемога, де вчора стався вибух газу, залишається без газопостачання. Подача електроенергії в окремі багатоповерхівки цього житлового масиву сьогодні відновлена.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня у мікрорайоні Перемога Дніпропетровська стався вибух побутового газу. 23 особи постраждало (з них 6 дітей).

Внаслідок вибуху пошкоджено 10 будинків, з них повністю зруйнований 3-й під`їзд 10 поверхового 4-під`їзного житлового будинку №127 по вулиці Мандриківській, інші 3 під`їзди зазнали ушкодження. Ударною хвилею було пошкоджено ще 7 приватних одноповерхових і 2 багатоповерхових будинки.