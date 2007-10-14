Мешканці будинку, де стався вибух, повідомляли про запах газу у квартирах

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ доручив підготувати постанову уряду про виділення коштів для придбання житла постраждалим мешканцям зруйнованого будинку у Дніпропетровську.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, у понеділок така постанова буде ухвалена і кошти будуть перераховані до Дніпропетровська. Мешканцям на вибір надаватиметься можливість отримати кошти чи квартиру.

Про це йшлося на засіданні Державної комісії з ліквідації наслідків аварії.

На засіданні було заслухано доповідь міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА про хід ліквідації наслідків вибуху. За його словами, рятувальні роботи були розпочаті через 10 хвилин після вибуху. Для завершення робіт потрібно ще 3-4 доби, щоб розібрати завали зруйнованого будинку.

В.ЯНУКОВИЧ доручив провести розслідування того, як служба газу реагувала на дзвінки громадян, які попереджали про запах газу у квартирах. Зокрема, слідство проведе перевірку записів телефонних дзвінків громадян. В.ЯНУКОВИЧ також доручив перевірити, чи відповідають дійсності свідчення деяких мешканців, що техніка, яка прибула на місце аварії, не була заправлена пальним.

Комісія розглянула заходи, яких вживає місцева влада для надання тимчасового житла та харчування постраждалим.

У ході засідання комісія розглянула попередні причини, які призвели до вибуху газу. За словами представників „Дніпропетровськміськгаз”, на газорозподільній підстанції не спрацювала заслонка між мережами середнього і низького тиску газу.

В.ЯНУКОВИЧ доручив провести перевірки інших газорозподільчих підстанцій Дніпропетровська, і якщо перевірка не виявить пошкоджень, відновити подачу газу і електроенергії. Відновлювальні роботи планується завершити за дві доби.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня у мікрорайоні Перемога Дніпропетровська стався вибух побутового газу. За даними МНС, 10 осіб загинуло, 23 особи постраждало (з них 6 дітей).

Внаслідок вибуху пошкоджено 10 будинків, з них повністю зруйнований 3-й під`їзд 10 поверхового 4-під`їзного житлового будинку №127 по вулиці Мандриківській, інші 3 під`їзди зазнали ушкодження. Ударною хвилею було пошкоджено ще 7 приватних одноповерхових і 2 багатоповерхових будинки.