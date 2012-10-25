«Дніпропетровських терористів» судитимуть у Дніпропетровську

"Вищий спеціалізований суд України визначив підсудність розгляду кримінальної справи за фактом тероризму, направивши її на розгляд в Індустріальний райсуд Дніпропетровська", - сказали у Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська прогриміли чотири вибухи, в результаті яких постраждала 31 людина, зокрема 10 дітей. За інформацією правоохоронців, усі вибухові пристрої були саморобними, їх було закладено у бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України («Терористичний акт, скоєний за попередньою змовою групою осіб»).

1 червня генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні терактів у Дніпропетровську 27 квітня.

В.Пшонка заявив, що вибухи в Дніпропетровську були організовані з корисливою метою - зловмисники вимагали 4,5 млн доларів.

24 жовтня Служба безпеки України завершила розслідування кримінальної справи «дніпропетровських терористів» і направила її до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який мав визначити суд, де розглядатиметься ця справа.