«Гастролери» з Полтави вкрали 9 шуб у Дніпропетровську
У Дніпропетровську правоохоронні органи затримали двох жителів Полтави 40 та 47 років, які сьогодні вночі пограбували магазин хутряних виробів у центі міста.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків головного управління МВС у Дніпропетровській області.
За даними ВЗГ, сьогодні о 4 .30 ранку до Кіровського райвідділу міліції Дніпропетровська зателефонувала жінка та повідомила про спрацювання звукової сигналізації в магазині, який займається продажем хутра.
На місці події оперативники виявили що замки в магазині зламані, а двері відчинені. Зловмисники викрали 9 норкових шуб.
Невдовзі міліція затримала грабіжників разом викраденими шубами.
Попередньо з’ясовано, що зловмисники спеціально прибули з Полтави напередодні, щоб викрасти шуби в зазначеному магазині.
За даним фактом слідчим відділом було порушено кримінальну справу за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України.
Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.