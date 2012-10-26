«Гастролери» з Полтави вкрали 9 шуб у Дніпропетровську

11:49, 26 жовтня 2012
Суспільство
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У Дніпропетровську правоохоронні органи затримали двох жителів Полтави 40 та 47 років, які сьогодні вночі пограбували магазин хутряних виробів у центі міста.

Кайдани

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків головного управління МВС у Дніпропетровській області.

За даними ВЗГ, сьогодні о 4 .30 ранку до Кіровського райвідділу міліції Дніпропетровська зателефонувала жінка та повідомила про спрацювання звукової сигналізації в магазині, який займається продажем хутра.

На місці події оперативники виявили що замки в магазині зламані, а двері відчинені. Зловмисники викрали 9 норкових шуб. 

Невдовзі міліція затримала  грабіжників разом викраденими шубами.

Попередньо з’ясовано, що зловмисники спеціально прибули з Полтави напередодні, щоб  викрасти шуби в зазначеному магазині. 

За даним фактом слідчим відділом було порушено кримінальну справу  за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України.

Зловмисникам загрожує позбавлення  волі  на  строк  від 3  до 6 років.

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