Халатність чиновників вбила 16 людей

Вибух побутового газу в 10-поверховому будинку № 127 по вулиці Мандриківській у Дніпропетровську (житловий масив Перемога-2) стався 13 жовтня о 10.20. Загинули 16 осіб, з них п`ятеро дітей. Госпіталізовано 17 осіб, у розшуку за заявами родичів перебуває 8 людей, з них 2 дітей.

Над двома під’їздами просто зірвало дах. У сусідніх будинках вибуховою хвилею вибито шибки. Технічні служби одразу ж відключили газ, воду та електрику в усіх будинках не тільки житлового масиву Перемога-2, а й у... прилеглих житлових масивів.

Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ взяти під особистий контроль розслідування кримінальної справи за фактом вибуху газу в житловому будинку Дніпропетровська.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктора БОНДАРЯ, на трьох газорозподільчих пунктах, які обслуговують житловий масив “Перемога”, знято устаткування для проведення експертизи в межах розслідування кримінальної справи.

Приватне підприємство "Дніпрогаз", яке обслуговує будинки, в одному з яких сталася трагедія (державна частка у цій компанії складає 1,2%), користувався газовими мережами в 2007 р. без договору, повідомили в компанії "Газ України".

На початку жовтні правління "Нафтогаз України" прийняло рішення передати газові мережі Дніпропетровська на баланс "Дніпропетровськоблгазу", в якому "Нафтогазу України" належить 51%. Але через розгляд справи в суді виконати ці плани поки не вдалося.

«Держава винна на триста відсотків, абсолютно винні й ті, які володіють міським газовим підприємством («Дніпрогаз» - УНІАН)», - заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що власники приватних підприємств, які обслуговують газорозподільні мережі, не витрачають кошти на утримання мереж у належному стані. За словами лідера БЮТ, підприємство «Дніпрогаз» після приватизації втричі скоротило технічний персонал і технічний парк.

Водночас генеральний директор ВАТ "Дніпрогаз" Ігор Іванков вважає причиною трагедії в Дніпропетровську різке підвищення газу в мережі.

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про виділення 90 млн. грн. на компенсацію збитків постраждалим від вибуху газу в житловому будинку Дніпропетровська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Дніпропетровську повідомив міністр з надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

За його словами, цих коштів достатньо, аби придбати для постраждалих нові квартири та компенсувати втрату майна.

Міністр зазначив, що вартість квартир визначена у розмірі 1,5 тис. доларів за 1 квадратний метр.

За словами Н.ШУФРИЧА, на спеціальний рахунок, відкритий в Ощадбанку, для постраждалих також надходять кошти від приватних компаній та фізичних осіб.

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ доручив провести розслідування того, як служба газу реагувала на дзвінки громадян, які попереджали про запах газу у квартирах. Зокрема, слідство проведе перевірку записів телефонних дзвінків громадян. В.ЯНУКОВИЧ також доручив перевірити, чи відповідають дійсності свідчення деяких мешканців, що техніка, яка прибула на місце аварії, не була готова до роботи.

Сергія Ісаєва, Андрія Мосієнка, Євгена Арсеньєва / УНІАН