Халатність чиновників вбила 16 людей
Мешканці будинку, у якому стався вибух, неодноразово заявляли у службу газу про запах газу у квартирах... Проте масові перевірки газових мереж у Дніпропетровську почалися тільки після того, як сталася трагедія... Фоторепортаж
Вибух побутового газу в 10-поверховому будинку № 127 по вулиці Мандриківській у Дніпропетровську (житловий масив Перемога-2) стався 13 жовтня о 10.20. Загинули 16 осіб, з них п`ятеро дітей. Госпіталізовано 17 осіб, у розшуку за заявами родичів перебуває 8 людей, з них 2 дітей.
Над двома під’їздами просто зірвало дах. У сусідніх будинках вибуховою хвилею вибито шибки. Технічні служби одразу ж відключили газ, воду та електрику в усіх будинках не тільки житлового масиву Перемога-2, а й у... прилеглих житлових масивів.
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Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ взяти під особистий контроль розслідування кримінальної справи за фактом вибуху газу в житловому будинку Дніпропетровська.
За словами тимчасово виконуючого обов’язки голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктора БОНДАРЯ, на трьох газорозподільчих пунктах, які обслуговують житловий масив “Перемога”, знято устаткування для проведення експертизи в межах розслідування кримінальної справи.
Приватне підприємство "Дніпрогаз", яке обслуговує будинки, в одному з яких сталася трагедія (державна частка у цій компанії складає 1,2%), користувався газовими мережами в 2007 р. без договору, повідомили в компанії "Газ України".
На початку жовтні правління "Нафтогаз України" прийняло рішення передати газові мережі Дніпропетровська на баланс "Дніпропетровськоблгазу", в якому "Нафтогазу України" належить 51%. Але через розгляд справи в суді виконати ці плани поки не вдалося.
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«Держава винна на триста відсотків, абсолютно винні й ті, які володіють міським газовим підприємством («Дніпрогаз» - УНІАН)», - заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.
Вона наголосила, що власники приватних підприємств, які обслуговують газорозподільні мережі, не витрачають кошти на утримання мереж у належному стані. За словами лідера БЮТ, підприємство «Дніпрогаз» після приватизації втричі скоротило технічний персонал і технічний парк.
Водночас генеральний директор ВАТ "Дніпрогаз" Ігор Іванков вважає причиною трагедії в Дніпропетровську різке підвищення газу в мережі.
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Кабінет Міністрів України прийняв рішення про виділення 90 млн. грн. на компенсацію збитків постраждалим від вибуху газу в житловому будинку Дніпропетровська.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Дніпропетровську повідомив міністр з надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.
За його словами, цих коштів достатньо, аби придбати для постраждалих нові квартири та компенсувати втрату майна.
Міністр зазначив, що вартість квартир визначена у розмірі 1,5 тис. доларів за 1 квадратний метр.
За словами Н.ШУФРИЧА, на спеціальний рахунок, відкритий в Ощадбанку, для постраждалих також надходять кошти від приватних компаній та фізичних осіб.
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Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ доручив провести розслідування того, як служба газу реагувала на дзвінки громадян, які попереджали про запах газу у квартирах. Зокрема, слідство проведе перевірку записів телефонних дзвінків громадян. В.ЯНУКОВИЧ також доручив перевірити, чи відповідають дійсності свідчення деяких мешканців, що техніка, яка прибула на місце аварії, не була готова до роботи.
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Сергія Ісаєва, Андрія Мосієнка, Євгена Арсеньєва / УНІАН