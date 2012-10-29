Помер член виборчої комісії

У Житомирській області після закриття дільниці помер член виборчої комісії в окрузі № 65 у селі Суємці Баранівського району.

«Людина померла о 20.10 після нападу епілепсії. «Швидка» відвезла тіло, а на дільниці № 180093 продовжився підрахунок голосів», - повідомила УНІАН керівник Відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко. «Зараз на виборчу дільницю виїхала слідчо-оперативна група Баранівського райвідділу УМВС України у Житомирській області», - додала А.Ващенко.

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