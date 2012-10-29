Співробітник СБУ забив чоловіка до смерті

Прокуратурою Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері відносно співробітника одного з обласних Управлінь СБУ та двох його співучасників порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Установлено, що правоохоронець з двома цивільними особами у громадському місці з хуліганських мотивів застосували фізичне насильство до потерпілого, унаслідок чого останній одержав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні, повідомили УНІАН у військовій прокуратурі.

Підозрюваних затримано. Щодо них судом обрано запобіжний захід – взяття під варту.

У справі проводиться досудове слідство.