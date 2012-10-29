У Києві можуть різко подорожчати найпопулярніші види хліба

29 жовтня, на наступний день після парламентських виборів, один з найбільших в країні хлібних холдингів - «Київхліб», яки контролює 90% ринку хліба столичного регіону, почав узгодження цін на два найпопулярніших види своєї продукції: батон і хліб «Український», пише Forbes.ua. Нові розцінки наберуть чинності в перших числах листопада.

«Сьогодні я йду на засідання малого Кабміну (зустріч членів уряду у вузькому колі, зазвичай проходить по понеділках), де нам будуть погоджувати підвищення цін на хліб. Відповідна заявка подана і в Київську адміністрацію. Наскільки подорожчає? Я зможу відповісти вам після засідання», - повідомив Володимир Череда, генеральний директор компанії «Київхліб».

Як розповів представник столичної адміністрації, компанія вимагає підвищення цін на 0,5-0,6 грн. «Зараз батон коштує 3,30, буде - 3,80 грн. Хліб «Український» подорожчає на 60 коп.», - каже чиновник.

Питома вага батона і «Українського» хліба в обсязі виробництва хлібобулочних виробів на підприємствах «Київхліба» перевищує 50%. А на деяких заводах холдингу ці сорти займають 80-90%.

Генеральний директор галузевого об'єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко прогнозує, що незабаром зростання цін на хліб відбудеться в більшості регіонів. Тенденція стане очевидною вже в найближчий місяць. «У середньому по галузі зростання цін може скласти 10%», - говорить він. А обмеження експорту пшениці, яке уряд збирається ввести з 15 листопада, швидше за все, зробить стабілізуючий вплив на ринок тільки в першому кварталі 2013 року.