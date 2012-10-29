Порошенко побудує в Україні завод з виробництва згущеного молока

За інформацією компанії, обсяг інвестицій в цей об'єкт повинен скласти майже 500 млн. грн. На момент завершення будівництва площа виробничих приміщень комбінату досягне 18,34 тис. квадратних метрів, повідомляє агропортал latifundist.com.

Зараз обсяг виконаних робіт з будівництва становить 60%.

Нині тут добудовують стіни, готують підлогу, монтують основні комунікації, але вже незабаром почнуть звозити перше обладнання.

Технологічне обладнання для заводу під ключ змонтує світовий лідер в цій області - фірма Tetra Pak.

Як зазначив один із представників Roshen, виробнича потужність комбінату - 600 тонн переробки молока на добу. В основному, це сухі молочні продукти, згущене молоко і масло.

Крім того на підприємстві будуть виробляти ще й таку унікальну для України продукцію як карамелізоване молоко, молочний жир та інше.

«Така продукція раніше не виготовлялася в Україні, завозилася з Нової Зеландії», - пояснює міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко.

За словами засновника корпорації, досі аналога такого підприємства в Україні не існувало.

Довідка

Корпорація Roshen включає в себе Київську, Маріупольську (Донецька обл.), Кременчуцьку (Полтавська обл.) та дві Вінницькі кондитерські фабрики, масломолочний комбінат «Бершадьмолоко», Літинський племзавод (обидва - Вінницька обл.), а також Липецьку фабрику «Рошен» ( РФ) і Клайпедську кондитерську фабрику (Литва).

Корпорація виробляє до 200 видів кондитерських виробів: шоколадні та желейні цукерки, карамель, шоколад, печиво, вафлі, бісквітні рулети і торти. Загальний обсяг виробництва продукції досягає 410 тис. тонн в рік.