Виставка-ярмарок «Світ хутра» в Києві

1-4 листопада у Києві проходить спеціалізована виставка- ярмарок «Світ хутра» у павільоні №2 Національного комплексу „Експоцентр України” (Київ, проспект Академіка Глушкова, 1. Метро „Виставковий центр”).

На виставці можна побачити нові колекції – від класичних до ультра-модних, зробити покупки хутряних та шкіряних виробів за цінами виробника. “Світ хутра” представляє шуби із норки, соболя, рисі, шиншилли, лисиці, каракуля, єнота, мутона, кроля. У одному місці зберуться найбільші хутрові компанії, провідні виробники хутряних виробів, хутряні салони (магазини) Києва та інших міст Украіни, а також представники зарубіжних компаній.

Наймодніші та якісні норкові шуби, дублянки, пальта, шкіряні куртки, шапки із хутра, інші аксесуари з хутра та шкіри зі значними знижками, за цінами, як на розпродажах. Вигідні покупки можна зробити тільки з 1 по 4 листопада у павільоні №2 Національного комплексу „Експоцентр України” (Київ, проспект Академіка Глушкова, 1. Метро „Виставковий центр”).

Виставка-ярмарок працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Додаткова іформація за тел. (044) 233-25-10

http://www.vybir.kiev.ua