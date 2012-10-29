Виставка-ярмарок «Світ хутра» в Києві

16:43, 29 жовтня 2012
Суспільство
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1-4 листопада у Києві проходить спеціалізована  виставка- ярмарок «Світ хутра»  у павільоні №2 Національного комплексу  „Експоцентр України”  (Київ, проспект Академіка Глушкова, 1.  Метро „Виставковий центр”).  

На виставці можна побачити  нові колекції – від класичних до ультра-модних, зробити покупки хутряних та шкіряних виробів за  цінами виробника. “Світ хутра” представляє шуби із норки, соболя, рисі, шиншилли, лисиці, каракуля, єнота, мутона, кроля. У одному місці зберуться найбільші хутрові компанії, провідні виробники хутряних виробів, хутряні салони (магазини) Києва  та інших міст  Украіни, а також представники зарубіжних компаній.

Наймодніші та якісні норкові шуби, дублянки, пальта, шкіряні куртки,  шапки із хутра, інші аксесуари з хутра  та шкіри зі значними знижками, за цінами, як на розпродажах. Вигідні покупки  можна зробити тільки  з 1 по 4 листопада  у павільоні №2 Національного комплексу  „Експоцентр України”  (Київ, проспект Академіка Глушкова, 1.  Метро „Виставковий центр”).  

Виставка-ярмарок працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Додаткова іформація за тел. (044) 233-25-10

http://www.vybir.kiev.ua

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