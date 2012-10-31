У Києві продали пляшку найстарішого віскі в світі

Він був дистильований на заводі Mortlach 15 жовтня 1938 і налитий у діжку з-під хересу, яка належить Gordon & MacPhail. У ній віскі витримувався на складі компанії в Елгін, пише Корреспондент.

Власники Gordon & MacPhail, сім'я Уркарт протягом трьох поколінь зберігала цю цінну бочку, поки в 2008 році, рівно через 70 років після її наливу, не було прийнято рішення про розлив. Всього з діжки вийшло наповнити 54 повнорозмірні пляшки ємністю 0,7 л і 162 малі пляшки об'ємом 0,2 л, які представили поціновувачам віскі 11 березня 2010 в Единбурзькому замку.

Напій розлили в кришталеві декантери ручної роботи з срібним стопером, упаковані в шкатулки з бразильського рожевого дерева, йдеться в повідомленні.

Консультант аукціонного дому Bonham's Чарльз МакЛін охарактеризував віскі як "делікатний, свіжий, живий і фруктовий з незвичайною димністю і восковими відтінками".

Сьогодні пляшка віскі Mortlach 70yo вартістю 129 тис. грн знайшла свого власника в Україні. Ще одну пляшку в компанії планують продати в Донецьку.