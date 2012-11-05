На шахті імені Засядька загинув гірник

У Донецьку на шахті імені Засядька внаслідок раптового викиду газу та вугілля загинув гірник.

Як повідомляє прес-служба МНС України, нещасний випадок стався ввечері 4 листопада на горизонті 1078 м. О 4.45 5 листопада тіло загиблого вилучено з-під завалу та піднято на поверхню. Шахта продовжує працювати (270 гірників) у звичайному режимі за винятком аварійної ділянки. Причина викиду встановлюється.

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