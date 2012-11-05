На шахті імені Засядька загинув гірник
08:54, 05 листопада 2012Суспільство
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У Донецьку на шахті імені Засядька внаслідок раптового викиду газу та вугілля загинув гірник.
Як повідомляє прес-служба МНС України, нещасний випадок стався ввечері 4 листопада на горизонті 1078 м.
О 4.45 5 листопада тіло загиблого вилучено з-під завалу та піднято на поверхню.
Шахта продовжує працювати (270 гірників) у звичайному режимі за винятком аварійної ділянки.
Причина викиду встановлюється.
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