У Білорусі не дозволили встановити меморіальну дошку на честь УПА

Брестська влада в Білорусі заборонила встановлювати меморіальну дошку, присвячену створенню першої сотні Української повстанської армії в селі Дивин Кобринського району.

Про це УНІАН повідомив начальник управління культури Брестського облвиконкому Сергій Панасюк.

«Твори монументального мистецтва призначені для увічнення пам'яті важливих історичних і суспільних подій, знаменних дат світової та вітчизняної історії і культури, відомих державних, політичних, громадських, військових діячів, народних героїв. Проте створення УПА не відповідає цим критеріям», - заявив С.Панасюк.

За його словами, в облвиконкомі вважають недоцільним встановлення меморіальної дошки, присвяченої цій події. А у разі незгоди з такою відмовою пропонують оскаржити її в Міністерстві культури Білорусі.

Напередодні 70-х роковин створення УПА президент Благодійного фонду «Україна-Русь» Ростислав Новоженець звернувся до Президента Білорусі Олександра Лукашенка за дозволом встановити на околицях села Дивин Кобринського району Брестської області меморіальну дошку УПА.

Довідка УНІАН. Згідно з дослідженнями фонду, першу сотню УПА було створено в жовтні 1942 року поблизу згаданого села Дивин.