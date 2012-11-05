Під Ужгородом хлопець помер після парі, хто більше вип'є

Лікарі визначили попередню причину смерті — від алкогольного отруєння, повідомляють Новини Закарпаття.

Виїхавши на місце пригоди, оперативники встановили, що напередодні загиблий був у гостях у свого знайомого, 55-річного мешканця того ж села. Там вони розпивали алкогольні напої, укладаючи парі: хто більше вип’є.