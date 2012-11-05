В Україну йдуть морози

З 11 листопада в Україні очікується похолодання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

"Зараз до території України з Польщі наближається наступний атмосферний фронт, і ми чекаємо, що до вечора сьогодні вплив цього атмосферного фронту буде зосереджений на погоду західних областей України. Протягом сьогоднішнього дня і в ніч на 6 листопада слід чекати в Карпатах і на Закарпатті сильні дощі, які сформують також невисокий паводок", - сказав М.Кульбіда.

Він наголосив, що максимальне підвищення рівня води на річках Закарпаття очікується у межах від 50 см до 1,5 метра. При цьому М.Кульбіда наголосив, що гідрометцентр не очікує негативних наслідків паводку.

М.Кульбіда також повідомив, що 6 листопада атмосферний фронт пройде всією територією України - із Заходу на Схід. Зокрема, 6 листопада вдень дощі припиняється у західній частині, але будуть іти в центральних, північних, а в другій половині дня і ввечері - в південних і східних регіонах.

Після цього у період з 7 по 10 листопада суттєвих опадів не очікується, температура буде відносно теплою: вдень 6-11, вночі 1-7 тепла.

Зміна погодних умов, пов'язана із вторгненням арктичного антициклона, очікується з 11 листопада. У північних та східних областях прогнозується зниження температури вночі до 2-8 морозу, вдень температура буде близькою до 0.

14-15 листопада у північно-східній половині України очікується зниження нічної температури до 4-10 морозу.

За словами М.Кульбіди, холодне повітря досягне також території Криму, де температура становитиме від 3 тепла до 2 морозу, вдень 2-8 тепла. Цей період буде практично без опадів.

Також М.Кульбіда зазначив, що зараз в Україні температура вища за норму - від 4 до 6 градусів, а у період похолодання вона наблизиться до норми.

Він наголосив, що очікує настання метеорологічної зими в період з 11 по 15 листопада, що на декілька днів раніше за норму.