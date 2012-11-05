УГКЦ визнала таїнства УПЦ КП - РПЦ обурена

Глава Української греко-католицької церкви Святослав відповів на лист Священного синоду Української православної церкви Київського патріархату, який звернувся до УГКЦ з проханням висловити офіційну позицію щодо таїнства хрещення, яке чиниться в УПЦ КП, пише Коммерсант-Україна.

Причиною такого звернення стала практика УПЦ МП, яка вчиняє повторний обряд над тими, хто вже був хрещений в УПЦ КП. Слід зазначити, що в УПЦ МП не визнають обрядів, вчинених у УПЦ КП, вважаючи цю церкву розкольницькою.

Архієпископ Святослав визнав таїнства, здійснені в УПЦ КП.

"Хрещення вважається дійсним у тих церковних громадах, які здійснюють його водою і вживають формулу, що виразно вказує на акт хрещення в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Оскільки ми знаємо, що, згідно з літургійними книгами УПЦ КП, таїнство хрещення має здійснюватися саме таким чином, то у нас немає сумнівів у його достовірності в цій церковній громаді", - йдеться у листі глави УГКЦ.

Крім того, першоієрарх засудив повторне хрещення. "Згідно з догматами церкви і канонічного права східнокатолицьких церков, не можна повторно здійснювати таїнство хрещення, яке є дійсним", - запевнив глава УГКЦ.

В УПЦ МП кажуть, що їхня церква буде продовжувати хрестити віруючих з УПЦ КП.

У колах, близьких до вищих єрархів Російської православної церкви, до позиції УГКЦ поставилися вкрай негативно. "Заява Святослава - це шлях до унії, яку пропагував ще митрополит Андрей Шептицький, який бажав відірвати Україну від Росії. Такі дії грекокатоликів тільки підтверджують правоту ієрархів і священиків УПЦ МП, які заявляють, що до розкольників треба ставитися однозначно, а не загравати з ними", - заявив завідувач відділом зв'язків з РПЦ, російським світом і православною спільнотою СНД Інституту країн СНД Кирило Фролов.

В УПЦ КП позицію УГКЦ сприйняли зі стриманим оптимізмом.