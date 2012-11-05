Мирослава Гонгадзе вимагає допиту Кучми та Литвина

Мирослава Гонгадзе заявляє, що на засіданні Печерського районного суду Києва у справі за звинуваченням екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе її сторона вимагатиме допиту екс-президента України Леоніда Кучми та спікера парламенту Володимира Литвина.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook увечорі в понеділок.

«Завтра в судовому засіданні у справі за обвинуваченням Пукача у вбивсві Гонгадзе, яку розглядає Печерський Суд, ми плануємо заявити клопотання про допит Кучми, Литвина, та низки інших політиків. Найближчим часом ми також клопотатимемо про свідчення Мельниченка», - написала вона.