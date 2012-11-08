Підприємець убив партнера, якому був винен гроші

Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв’язків УМВС в області, співробітники Управління карного розшуку УМВС у Чернігівській області затримали підприємця з Корюківки, якого підозрюють у вбивстві свого партнера.

Двоє чоловіків мали спільний бізнес і один із них позичив іншому гроші. За деякий час товариш почав вимагати повернення боргу й погрожувати, що в разі неповернення боргу його сім'ю очікують серйозні неприємності. 26 жовтня боржник під час зустрічі вбив компаньйона, вдаривши його по голові металевою трубою. Після цього тіло закопав у колодязі на своєму подвір'ї. Аби замести сліди злочину, чоловік відігнав машину вбитого у Чернігів, щоб його родичі подумали, що той зник в обласному центрі.

Під час розслідування справи про зникнення підприємця, його партнер потрапив у поле зору правоохоронців. Під час спілкування з міліцією підозрюваний підтвердив, що зустрічався з товаришем у день зникнення, але подальшої його долі не знає. Натомість випадкові свідки повідомили, що бачили автомобіль зниклого на виїзді з Корюківки. Підозрюваний був змушений зізнатися у вбивстві. Під час відтворення обставин скоєння вбивства він вказав на засипаний піском колодязь. З нього витягли тіло загиблого з розбитою головою.

Минулого тижня проти підозрюваного порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) - карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

У справі триває слідство.