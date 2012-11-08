Контрабандисти намагалися вивезти з України ртуть

Як повідомили УНІАН у прес-підрозділі Управління СБУ в Одеській області, минулого тижня в пункті пропуску «Кучурган» Південної митниці правоохоронці затримали 30-річного контрабандиста, який сховав від прикордонного контролю під сидінням рейсового автобуса пакет зі скляною банкою з 1,5 кг ртуті.

«Встановлено, що організатором контрабанди був 40-річний одесит, який разом зі спільником намагався переправити отруйну речовину першого класу небезпеки - ртуть металеву - на територію Республіки Молдова для подальшої реалізації," – зазначається у повідомленні.

Організатора контрабандного переміщення вантажу, який неподалік пункту пропуску спостерігав за переміщенням товару, також затримано.

Слідчим УСБУ в Одеській області порушено стосовно обох громадян кримінальну справу за ч.2 ст.201 Кримінального кодексу України (контрабанда), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.