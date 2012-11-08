Генічеськ відключили від води через борги

Як повідомили кореспондентові УНІАН у мерії Генічеська, заборгованість комунального підприємства за спожиту електроенергію становить 107,4 тис. грн, що стало підставою для Генічеської РЕС для відключення міських свердловин від електропостачання.

Подачу води було зупинено ввечері 6 листопада, при цьому подача електроенергії на очисні споруди міста не припинялася.

Мер міста Олександр Пінаєв звернувся до жителів, заявивши, що знімає з себе юридичну і моральну відповідальність за наслідки, і звинувачує в цій ситуації більшість у міській раді.

За словами О. Пінаєва, депутати, які представляють у міськраді Партію регіонів, не ухвалили рішення про розподіл коштів міського бюджету на погашення боргу підприємства водного господарства за електроенергію.

«Виконком міської ради вжив заходів щодо забезпечення надходження коштів до міського бюджету за рахунок яких фінансується робота систем водопостачання і водовідведення. На даний час у бюджеті в наявності 1 млн. 192 тис. грн, але вже більше чотирьох місяців депутатами міської ради за вказівкою керівництва Генічеської райдержадміністрації протиправно не ухвалюється рішення про розподіл коштів для фінансування робіт і заходів необхідних для життєзабезпечення міста, фінансової підтримки комунальних підприємств міста, зокрема підприємства водопостачання», - зазначається у зверненні О.Пінаєва.

Мер попросив жителів міста з питання водопостачання звертатися до депутатів міськради.

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Крім того, він надіслав термінову телеграму Президентові України Віктору Януковичу, в якій обвинуватив депутатів міськради від Партії регіонів у навмисному блокуванні виділення коштів КП "Генічеське ВУВКГ", за прямою вказівкою голови РДА Сейтумера Німетуллаєва, а також попросив сприяти у вирішенні цього питання.

У Генічеській райдержадміністрації спростували слова О.Пінаєва.

Заступник голови РДА Андрій Євстратов назвав заяву О.Пінаєва абсурдною.

"О.Пінаєв постійно перекладає відповідальність на інших, звинувачуючи депутатів, адміністрацію, але тільки не себе. Я розмовляв з новим начальником РЕС. Той повідомив, що Пінаєв, знаючи про загрозу відключення, навіть не зв'язувався з ним. І переміщень у розрахунку за електроенергію не видно. Такий мер не має права керувати містом", - повідомив А.Євстратов.

Сьогодні відбулося екстрене засідання районної надзвичайної комісії з приводу відсутності водопостачання Генічеська. Після нього, голова Генічеської РДА зв'язався з головою правління "Херсонобленерго" Ігорем Сафроновим і домовився про відновлення енергозабезпечення міських свердловин.

Як запевнили в РДА, найближчим часом водопостачання Генічеська буде відновлене.

Станом на 17.00 інформації про подачу води жителям Генічеська поки що не було.

Довідка УНІАН. Населення Генічеська на початок 2012 року становило більш як 21 тис. осіб.