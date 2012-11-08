Податкова оприлюднила перелік платних і безплатних послуг

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПС.

Перелік, як сказано в повідомленні, розміщений в розділі «каталог послуг» і оновлюється постійно. Тут же опублікована інформація про нормативно-правові акти, що регламентують надання послуги, про терміни надання послуги і про відповідальні органи ДПС, куди необхідно звертатися. Для зручності користувачів на сайті також розміщені електронні форми відповідних заяв на отримання послуги.

Згідно з повідомленням, до числа платних послуг увійшло ліцензування виробництва і обороту спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Як повідомляв УНІАН, ДПСУ презентувала і розмістила в Інтернеті відеоролик із закликом до підприємців активніше користуватися інтерактивним сервісом «Пульс податкової», який є надійним і ефективним інструментом у боротьбі проти корупції та ознак непрозорої й нерегламентованої поведінки податківців. При цьому голова Державної податкової служби Олександр Клименко назвав повсюдне використання он-лайн сервісів та інтерактивних сервісів одним з пріоритетних завдань роботи податкових органів. За словами О.Клименка, ДПСУ наближається до того, щоб удвічі скоротити часові витрати на ведення податкового обліку.

Нагадаємо також, що ДПС протягом січня-жовтня 2012 р. перерахувала до зведеного бюджету 234,5 млрд грн платежів, що на 21 млрд грн більше, ніж торік.