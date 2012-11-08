Найбільший попит у покупців мають дво-, трикімнатні квартири

Про це йдеться в звіті мережі агентств нерухомості Real Druzi, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

За даними агентства, найбільший інтерес у покупців викликали трикімнатні (35%), двокімнатні (31%) і однокімнатні (25%) квартири. Багатокімнатні квартири (з п'ятьма і більше кімнатами) користувалися найменшим попитом у покупців (2%).

У Real Druzi зазначили, що середня заявлена вартість квадратного метра квартир у жовтні знизилася на 0,6% - до 2118 дол.

За оцінками фахівців мережі агентств нерухомості, в листопаді 2012 року найбільший попит матимуть трикімнатні й двокімнатні квартири економ-класу. Також фахівці чекають продовження плавного зниження середньої вартості житла. А значних змін у структурі попиту і пропозиції в листопаді не очікується.

Як повідомляв УНІАН, за даними консалтингової компанії SV Development, на вторинному ринку нерухомості Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у жовтні поточного року зросла на 0,43% (8 дол.) – до 1886 дол./кв. м.

Водночас, за оцінками порталу «Столична нерухомість», середня вартість житла на вторинному ринку нерухомості Києва у жовтні п.р. знизилася на 0,1% - до 2 019 дол./кв. м.