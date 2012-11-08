Житомирського Леніна «оздобили» свастикою і матом (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, наругу над пам'ятником вчинили білою фарбою.

Сьогодні вранці надпис та свастику з пам'ятника змили працівники комунальних служб міста.

Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.

Нагадаємо, що вчора на Соборному Майдані у Житомирі відбулося покладання квітів до пам'ятника В. Леніну прихильниками КПУ та відбувся мітинг з нагоди відзначення чергової річниці жовтневого перевороту 1917 року.