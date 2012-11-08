Житомирського Леніна «оздобили» свастикою і матом (фото)
12:07, 08 листопада 2012Суспільство
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Вчора, 7 листопада, пізно увечері на центральній площі Житомира — Соборному Майдані — невідомі зловмисники розмалювали свастикою та написали нецензурні слова на пам'ятнику Володимиру Леніну.
Хто послав Леніна, з'ясовує міліція. Фото zhytomyr.info
Як передає кореспондент УНІАН, наругу над пам'ятником вчинили білою фарбою.
Сьогодні вранці надпис та свастику з пам'ятника змили працівники комунальних служб міста.
Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.
Нагадаємо, що вчора на Соборному Майдані у Житомирі відбулося покладання квітів до пам'ятника В. Леніну прихильниками КПУ та відбувся мітинг з нагоди відзначення чергової річниці жовтневого перевороту 1917 року.
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