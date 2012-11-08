В Херсонській області фермер тримав трьох рабів

Як повідомили кореспондентові УНІАН у секторі із зв'язків з громадськістю УМВС у Херсонській області, зловмисником виявився 20-річний чоловік неслов'янського походження, який тримав велике фермерське господарство.

За даними міліції, він самостійно підшукував безплатну робочу силу. Для цього їздив територією України, де вибирав людей без певного місця проживання, за яких нікому заступатися. Фермер обіцяв бездомним стабільну роботу, непогану зарплату, безплатне харчування і проживання, а в результаті люди одержували 16-годинний робочий день, неякісну їжу і постійний нагляд.

При цьому гроші за роботу їм не платили, нікуди не випускали з території ферми, а на ніч закривали в підсобному приміщенні. Окрім трудової експлуатації, люди зазнавали образ і фізичного насильства. Будь-які спроби втечі жорстоко каралися, робітники були залякані.

Зокрема, одного полоненого фермер обманом вивіз у Новотроїцький район. Як розповів 37-річний потерпілий, він жив у Харкові, працював на місцевому продуктовому ринку, тому що дружина вигнала його з дому через прихильність до алкоголю. Полонений розповів, що він часто бачив фермера на харківському ринку. Той неодноразово пропонував бездомному поїхати в Херсонську область працювати на полях, проте постраждалий кожного разу відмовлявся. А в серпні цього року фермер знову приїхав до Харкова, попросив бездомного допомогти йому розвантажити овочі. Після чого запропонував разом випити. Як згадує потерпілий, після вживання алкоголю він заснув, а прокинувся вже в Новотроїцькому районі.

Влітку люди працювали на полях, де вирощували баштанні культури, помідори та огірки. А восени господар змушував їх доглядати за худобою, ремонтувати будинок, сараї тощо.

За даними міліції, троє звільнених полонених виявилися не готовими до життя на волі. У них немає ні документів, ні одягу. Також через погане харчування і виснажливу роботу чоловіки дуже виснажені. Наразі міліція допомагає потерпілим відновити документи.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі або викрадання людини». За цей злочин чоловікові загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років. Наразі щодо фермера обрано запобіжний захід – підписку про невиїзд.