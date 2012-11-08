Кадровики назвали найзатребуваніші вакансії

Про це повідомили представники Міжнародного кадрового порталу hh.ua, пише Корреспондент.

Експерти дійшли до висновку, що роботодавцям потрібні керівники у сфері продажів - на них припадає майже половина всіх вакансій; затребувані також досвідчені виконавчі та операційні директора (сфера адміністрування), керівники невеликих компаній і регіональних представництв.

При цьому дослідження ринку показало, що найменше вакансій пропонують керівникам юридичних департаментів і директорам у фармацевтичній сфері.

Варто також відзначити, що більшість вакансій для ТОП-менеджерів зосереджені у великих містах країни. Лідер за кількістю вакансій - Київ, на частку столиці припадає 46% всіх вакансій. В цілому для столиці показник невисокий (в інших проф. сферах він складає 60-67%).

У ТОП-10 регіонів традиційно увійшли Донецьк, Дніпропетровськ, Харків, Крим, Одеса, Львів та інші великі міста. Саме в цих регіонах пропонують майже всі вакансії для керівників. Частка інших регіонів - 13% (по інших проф. Сферах показник в середньому аналогічний - 10-15%).

Також кадровики вказують на той факт, що до кризового 2008 року на ринку праці у сфері "Вищий менеджмент" спостерігалося активне зростання. Очевидно, що в 2008-2009 роках компанії різко скоротили кількість "дорогих" фахівців. Однак за останні два роки можна спостерігати значну позитивну динаміку і повернення ринку на докризовий рівень.

Вимоги до досвіду у роботодавців дуже серйозні. Більшість вакансій розміщують в категорії 3-6 років необхідного досвіду (60%), причому вимога 3-6 років може ставитися як до загального досвіду роботи, так і до управлінського.

При побажанні більше 6 років досвіду, працедавці все ж вимагають досвіду роботи безпосередньо по спеціальності не часто - лише у 10% випадків. Ще в третини вакансій зазначений досвід 1-3 роки, під яким найчастіше мається на увазі тільки досвід на керівних посадах у вказаній сфері.