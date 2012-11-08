Завтра в Україні - дощі і тумани

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра по Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень у західних та північних областях невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний (у Криму північно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі - 0-5° тепла, на узбережжі Криму - до 9°; вдень - 6-11°, в Криму та на півдні Одещини - 12-15°.

По Київській області хмарно з проясненнями. Вночі та вранці без істотних опадів, місцями туман; вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 0-5°, вдень - 6-11° тепла.

У Києві вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 3-5°, вдень - 8-10° тепла.