Україна і Кіпр підписали конвенцію, яка замінить угоду 30-річної давнини

17:23, 08 листопада 2012
Суспільство
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Україна і Кіпр підписали Конвенцію, яка передбачає позбавлення податкових пільг зареєстрованих на Кіпрі компаній.

Дімітріс Хрістофіас і Віктор Янукович

Кабінет Міністрів України підписав з урядом Республіки Кіпр Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування і запобігання ухиленням від сплати податків на доходи, згідно з якою Україна має намір відмовитися від 30-річної практики надання податкових пільг компаніям, зареєстрованим у цій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, нова Конвенція між Україною і Кіпром замінить чинну Угоду між урядом СРСР і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, підписану ще 29 жовтня 1982 року.

Нова угода, зокрема, дає змогу Україні стягувати податки з підприємств, зареєстрованих на Кіпрі, відповідно до українського законодавства. Це стосуватиметься операції купівлі-продажу нерухомості, отримання дивідендів і роялті.

Як раніше повідомляв УНІАН, України вела переговори з Кіпром про зміну угоди про уникнення подвійного оподаткування з 1997 року.

Раніше голова Державної податкової служби України Олександр Клименко заявляв, що Україна втрачає від використання офшорних схем близько 100 млрд. грн. на рік.

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