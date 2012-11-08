На одеському ринку «7-й кілометр» - бунт продавців

Близько 200 підприємців промринку «7-й кілометр» почали сьогодні безстрокову акцію протесту проти підвищення адміністрацією підприємства орендної плати за робочі місця.

Як передає кореспондент УНІАН, люди зібралися на стихійний мітинг у торговому районі «Милка», де сьогодні вранці група робітників, найнятих керівництвом ринку, почала зносити старі торгові павільйони. Торгівці чинили опір спробам позбавити їх робочих місць, за оренду яких своєчасно вносять орендну плату, через що виникла бійка.

Лише завдяки оперативним діям співробітників відділення міліції, що функціонує на ринку, вдалося запобігти масовій бійці.

Як заявив один з організаторів акції Ольга Костенко, одразу після виборів підприємцям запропонували через посередників купити нові павільйони за 65 тис. дол. або піти з промринку.

«Але ж це грабунок – собівартість нав'язуваних нам павільйонів – максимум 1 тис. дол. за одиницю. За 65-70 тис. дол. цілком можна придбати новий торговий контейнер. Тому ми виставляємо тут намети і оголошуємо безстрокову акцію протесту», - сказала вона.

За словами торгівців, людям погрожують, що цієї ночі бульдозером знесуть намети і ряд торгових місць, тому вони вирішили залишатися на ринку цілодобово.

На даний момент напружена ситуація на ринку залишається під контролем правоохоронних органів – у районі «Милки» постійно чергують близько 20 співробітників міліції.