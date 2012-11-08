Міліція: відбитки пальців "самогубці" ідентичні пальцям "караванського стрільця"

Відбитки пальців рук загиблого, виявленого 7 листопада у лісопарковій зоні у Києві, ідентичні слідам пальців рук, вилучених при огляді місця вбивства трьох охоронців ТРЦ «Караван».

Про це повідомляє Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

У міліції нагадують, що зранку 7 листопада на спецлінію «102» до Головного управління МВС України в м. Києві зателефонував житель столиці та повідомив про те, що під час прогулянки з собакою в лісопарковій зоні, неподалік від одного із будинків по вулиці Котовського, він знайшов тіло чоловіка з пораненням голови.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що у загиблого чоловіка наявне вогнепальне поранення правої скроні. У кишені штанів правоохоронцями виявлено паспорт громадянина України на прізвище Мазурок Ярослав Теодозійович, 13.06.1974 року народження, технічний паспорт на мотоцикл «Ява», посвідчення водія на ім'я Мазурка Я.Т., довідку про ідентифікаційний код на ім'я Мазурка Я.Т.

На місці пригоди знайдено також револьвер-наган «ЯП 165 П» з однією стріляною гільзою в барабані. Згідно з результатами первинного дослідження, даний револьвер перероблений в нарізну вогнепальну зброю і придатний для стрільби.

Перевіркою криміналістичних обліків встановлено, що відбитки пальців рук загиблого ідентичні слідам пальців рук, вилучених при огляді місця події - вбивства охоронців ТРЦ «Караван».

На даний час у рамках розслідування проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів для встановлення всіх обставин загибелі чоловіка, у тому числі й місць переховування підозрюваного після вчинення злочину.

Про хід розслідування МВС України буде інформувати громадськість у межах законодавства.