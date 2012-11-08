Жителі Севастополя платили шахраям

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Севастополя, шахраї визначали жертву, телефонували їй по телефону, представлялися співробітниками міліції і повідомляли, що хтось з їхніх родичів скоїв злочин. Під приводом звільнення від кримінальної відповідальності лже-правоохороці вимагали у потерпілих гроші.

На сьогодні відомо, що за такою схемою злочинці одержали 49 тис. грн. Прокуратурою Ленінського району Севастополя порушено 4 кримінальних справи за ч.1 ст. 190 КК України за фактами «телефонного» шахрайства.

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в Севастополі, останнім часом в місті почастішали випадки шахрайських дій з використанням стаціонарного і мобільного телефонного зв'язку. Під приводом звільнення родича від кримінальної відповідальності за нібито скоєний ним злочин чи дорожньо-транспортну пригоду, зловмисник вимагає переказати гроші на рахунок у банку або на номер мобільного телефону, а в деяких випадках передати через таксиста. Найчастіше сума становить від 8 до 56 тис грн. Часто постраждалі після таких дзвінків навіть не телефонують своїм рідним, аби упевнитися, що з ними все гаразд.

З початку року в місті зареєстровано 56 подібних заяв і повідомлень. Проведений аналіз свідчить, що здебільшого дзвінки здійснюються з 18.00 до 4.00. Найчастіше жертвами шахраїв стають літні люди.