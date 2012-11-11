У Гімалаях з’явився пік Черкаси

Таку назву піку дали черкаські альпіністи, які 8 днів здійснювали сходження на безіменну гору і, зрештою, встановили там прапор міста. Цього тижня альпіністи повернулися в Черкаси.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, пік Черкаси знаходиться у непальських Гімалаях, неподалік від піку Україна. Таким чином скелелази розпочали багаторічний проект «Прапор Черкас на Вершинах Світу». Вони планують щороку підкорювати нові висоти і встановлювати на них прапор Черкас.

Наступним серйозним об’єктом для підкорення черкаських альпіністів стануть гори Киргизстану - альпіністи хочуть подолати семикілометрову вершину.