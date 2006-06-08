Поновлюється регулярне авіасполучення між Україною і Молдовою

З 15 червня буде відновлене регулярне повітряне сполучення між Україною і Молдовою. Перевізником на лінії виступить авіакомпанія "Аеросвіт", яка вже приступила до продажу квитків на рейси в/з Кишинева, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, «Аеросвіт» планує виконувати щоденні польоти між Києвом і Кишиневом у співпраці з молдавським авіапідприємством "Тандем-Аеро" (Tandem-Aero).

Раніше компанія "Тандем-Аеро" була фактичним перевізником між столицями України і Молдови, здійснюючи чотири рейси на тиждень. Проте, з 26 березня 2006 р. вона відмінила польоти до Києва з комерційних причин.

Проблема закриття регулярних рейсів між країнами обговорювалася наприкінці травня цього року на засіданні міжурядової українсько-молдавської змішаної комісії. Сторони визнали необхідність швидкого відновлення повітряного сполучення між Києвом і Кишиневом як невід`ємною складовою двосторонньої торговельно-економічної співпраці.