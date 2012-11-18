Чиновник-хабарник сів за ґрати на три з половиною роки

Про це повідомили УНІАН у канцелярії суду, уточнивши, що головуючий на засіданні суддя Ігор Терзі визнав доведеною провину чиновника в скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України – отриманні хабара в розмірі 320 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, співробітники Відділу боротьби з економічними злочинами Управління МВС України в області затримали керівника апарату Іванівської райради при одержанні хабара 26 квітня цього року.

За словами заступника прокурора Одеської області Дениса Черних, чиновник погодився за хабар у 320 тис. грн. вирішити питання про «виділення в приватне користування 6 гектарів землі у смт Іванівка уздовж автотраси Одеса-Київ». Його було затримано в момент отримання хабара неподалік будівлі Іванівської райради, гроші у корупціонера вилучено.