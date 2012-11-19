Ще два українські об’єкти можуть включити до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Про це повідомив заступник директора Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури України Віктор Вечерський на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, ці два об’єкти у 2012 році було включено до попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Tentative List).

Подання на включення цих об'єктів до Попереднього списку від України було підготовлене Кримською регіональною установою “Бахчисарайський історико-культурний заповідник” та Науково-дослідним інститутом пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України за сприяння міністерств культури України та Криму та на виконання рекомендацій міжнародних експертів з культурної спадщини з метою комплексного збереження та ефективного розвитку історико-культурного потенціалу унікальних пам’яток Криму.

В.Вечерський нагадав, що сьогодні у списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО є п’ять об’єктів на території України, ще 15 об’єктів нашої країни перебувають у списку кандидатів.

За його словами, ЮНЕСКО розглядає заявки від країн від двох до 15 років. Багато що залежить від того, як підготовлені подання і чи змогла країна довести, що той чи інший об’єкт є унікальним для світу.

Поданий до Попереднього списку від України об’єкт “Історичне середовище столиці кримських ханів у місті Бахчисараї” є розширенням номінації “Бахчисарайський палац Кримських ханів”, що перебувала у Попередньому списку від України з 2003 року. Зокрема, до складу розширеної номінації, крім Бахчисарайського ханського палацу, увійшли печерне місто Чуфут-Кале з прилеглою історичною місцевістю Салачик, стародавній мембер і шість середньовічних гробниць-дюрбе у палацовому оточенні та історичній місцевості Ескі-Юрт.

Поданий до Попереднього списку від України об’єкт “Культурний Ландшафт “печерних міст” Кримської Готії” є новою номінацією, що складається із залишків стародавніх міських поселень Мангуп-Кале та Ескі-Кермен, а також гірського ландшафту в оточенні цих пам'яток, розташованих у Бахчисарайському районі Криму.