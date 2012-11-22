Українські військові льотчики цього року налітали майже втричі більше, як торік

Про це повідомив 22 листопада 2012 року командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Юрій Байдак.

Загальний наліт авіаційних частин становить понад одинадцять тисяч годин.

За словами командувача, минулого року загальний наліт був меншим втричі, а середній наліт на визначений екіпаж порівняно з минулим роком також збільшився майже втричі і склав близько 60 годин.

Загалом середній наліт на екіпаж Повітряних Сил збільшився порівняно з 2011 роком втричі і становить більше 47 годин.

Раніше Міністр оборони України Дмитро Саламатін наголошував, що підготовка льотного складу у Повітряних Силах – одне із пріоритетних завдань Збройних Сил України.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ вважає, що увага керівництва держави, Міноборони та Генштабу до ресурсного забезпечення бойової підготовки авіації, дали свої позитивні результати.

– Припинилось падіння рівня бойової спроможності авіаційних частин, практично знято проблему відтоку військових авіаторів з лав Повітряних Сил. Згідно із аналізом рівня підготовки авіаційних частин можна сміливо говорити про те, що в бойових розрахунках авіаційних бригад збільшується кількість як підготовленого, так і боєготового льотного складу, – наголосив генерал-лейтенант Байдак.