Тернопіль просить Януковича зберегти артилерійську бригаду

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні депутатів міської ради до Президента України Віктора Януковича та міністра оборони України Дмитра Саламатіна, прийнятому сьогодні, 23 листопада, на черговій сесії.

У ньому депутати висловлюють стурбованість приводу того, що 11-ту Тернопільську окрему гвардійську артилерійську Київську орденів Червоного Прапора і Богдана Хмельницького 2 ступеня бригаду, яка розташована в Тернополі, не включено до перспективного складу Збройних Сил України.

"Артилерійська бригада заслужено стала невід’ємною частиною Тернополя, у серпні 2012 року ми відзначали 70 років з дня її сформування, вона об’єднує та зближує ветеранів і молодь західних регіонів України, слугує взірцем національного і військово-патріотичного виховання підростаючого покоління. Протягом 2011 і 2012 років бригада займає перше місце серед військових частин 13 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ», – йдеться у зверненні.

Відтак депутати закликали з метою "зміцнення обороноздатності держави" прийняття рішення про збереження 11-ї гвардійської артилерійської бригади у складі Збройних Сил України.

"Тернопільська міська рада здійснить необхідні кроки для налагодження тісної співпраці всіх гілок влади з питань функціонування бригади, сприятиме зміцненню її матеріально-технічної бази, боєздатності та розвитку», – запевнили депутати Тернопільської міськради.

За дане звернення проголосували 36 із 50 присутніх у сесійній залі депутатів.