Офіційний курс валют на 26 листопада

04:00, 24 листопада 2012
Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 23 листопада – 799.3000)

100 EUR – 1031.8164 (на 23 листопада – 1030.5375)

10 RUR – 2.5674 (на 23 листопада – 2.5658)

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