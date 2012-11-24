Неділя в Україні буде туманною

Завтра, 25 листопада, за прогнозами синоптиків, в Україні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі та вранці спостерігатиметься туман. Вітер переважатиме південно-західний, у південній та східній частині північно-східний, 3-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; в південній та західній частинах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла, на узбережжі Криму та Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

У Києві та області вночі та вранці місцями туман. Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла. По м.Києву температура вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.